Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что последствия эпидемии новой коронавирусной инфекции будут полностью преодолены за год. Об этом мэр заявил в интервью ТАСС.

«Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни», — сказал Собянин.

Мэр Москвы вновь заявил, что ношение защитных масок останется обязательным до появления вакцины от COVID-19. «По разным оценкам, от октября до февраля следующего года», — сказал Собянин. Сам мэр Москвы надеется на то, что первые большие партии вакцины появятся уже осенью текущего года.

Отвечая на вопрос, учитывают ли власти города критику, звучащую в их адрес из-за принятых во время эпидемии мер, Собянин заявил, что «во все времена мнение горожан имеет решающее значение», но «всегда есть исключения».

«Мнений может быть много, но за каждую жизнь москвичей отвечать мне. И я не хочу эту ответственность перекладывать на других», — сказал мэр Москвы.

Москва занимает первое место в России по случаем заболевания COVID-19. С момента начала эпидемии в городе выявлены более 187 тысяч случаев заражения, 2685 человек, по данным на 3 июня, умерли, более 91 тысячи человек выздоровели.

С начала мая в Москве действует пропускной режим, прогулки без пропусков жителям города разрешили лишь в начале июня и только по графику. В общественном транспорте Москвы, такси, магазинах и госучреждениях необходимо носить маски и перчатки.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 1 Москва 187 216 2 685 91 654 92 877 2 Московская область 41 191 515 9 311 31 365 3 Санкт-Петербург 17 069 240 6 331 10 498 4 Нижегородская область 10 850 116 4 252 6 482 5 Свердловская область 6 381 33 2 680 3 668 6 Ростовская область 5 373 40 1 950 3 383 7 Дагестан 5 341 287 4 477 577 8 Красноярский край 4 654 43 1 300 3 311 9 Тульская область 4 183 42 2 037 2 104 10 Калужская область 4 179 34 1 732 2 413 ... ... ... ... ... ... 📝 Всего 432 277 5 215 195 957 231 105

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