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«Через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни». Сергей Собянин — о сроках снятия ограничительных мер

Источник: ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что последствия эпидемии новой коронавирусной инфекции будут полностью преодолены за год. Об этом мэр заявил в интервью ТАСС.

«Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни», — сказал Собянин.

Мэр Москвы вновь заявил, что ношение защитных масок останется обязательным до появления вакцины от COVID-19. «По разным оценкам, от октября до февраля следующего года», — сказал Собянин. Сам мэр Москвы надеется на то, что первые большие партии вакцины появятся уже осенью текущего года.

Отвечая на вопрос, учитывают ли власти города критику, звучащую в их адрес из-за принятых во время эпидемии мер, Собянин заявил, что «во все времена мнение горожан имеет решающее значение», но «всегда есть исключения».

«Мнений может быть много, но за каждую жизнь москвичей отвечать мне. И я не хочу эту ответственность перекладывать на других», — сказал мэр Москвы.

Москва занимает первое место в России по случаем заболевания COVID-19. С момента начала эпидемии в городе выявлены более 187 тысяч случаев заражения, 2685 человек, по данным на 3 июня, умерли, более 91 тысячи человек выздоровели.

С начала мая в Москве действует пропускной режим, прогулки без пропусков жителям города разрешили лишь в начале июня и только по графику. В общественном транспорте Москвы, такси, магазинах и госучреждениях необходимо носить маски и перчатки.

Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи

1

Москва

187 216
2 685
91 654
92 877

2

Московская область

41 191
515
9 311
31 365

3

Санкт-Петербург

17 069
240
6 331
10 498

4

Нижегородская область

10 850
116
4 252
6 482

5

Свердловская область

6 381
33
2 680
3 668

6

Ростовская область

5 373
40
1 950
3 383

7

Дагестан

5 341
287
4 477
577

8

Красноярский край

4 654
43
1 300
3 311

9

Тульская область

4 183
42
2 037
2 104

10

Калужская область

4 179
34
1 732
2 413
...
...
...
...
...
...
📝 Всего
432 277
5 215
195 957
231 105
Полная версия таблицы со всеми регионами.Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.
Актуально на 08:28 04.06.2020 (по московскому времени)

Эпидемия COVID-19 в России