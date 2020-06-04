Бизнес-обмудсмен Борис Титов раскритиковал проект нового КоАП. Он предусматривает повышение штрафов для предринимателей в десятки раз

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) носит репрессивный характер и увеличивает нагрузку на бизнес. Об этом говорится в отзыве на проект КоАП, который отправил в Минюст бизнес-омбудсмен Борис Титов. С его отзывом ознакомились «Ведомости».

Как отмечает Титов, проект КоАП предусматривает увеличение штрафов как минимум по 10 статьям, наиболее активно применяемым к предпринимателям. За отдельные правонарушения штрафы для индивидуальных предпринимателей вырастут в 20-30 раз, для должностных лиц — в 5-20 раз. При этом за некоторые правонарушения, связанных с неправомерными действиями чиновников, наказание смягчилось.

Кроме того, проект нового КоАП продляет сроки давности для привлечения к ответственности и исключает предупреждение как вид наказания за некоторые правонарушения. Также из проекта КоАП исключили возможность отсрочки, рассрочки или приостановления исполнения наказания, хотя такая норма есть в действующей редакции кодекса.

Принятие нового КоАП преждевременно, пока не будут отменены избыточные и устаревшие требования, за которые предпринимателей могут привлечь к административной ответственности, резюмировал Титов.

Минюст 29 мая выложил проект нового КоАП для общественного обсуждения на сайте regulation.gov.ru. В Минюсте подчеркнули, что в документе в целом сохранены действующие размеры штрафов.

Предыдущая версия проекта нового КоАП была опубликована для общественного обсуждения в январе. Она вызвала критику как со стороны правительства и Госдумы, так и со стороны правозащитников.