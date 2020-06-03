В России 8536 новых случаев COVID-19. За сутки умерли 178 человек

По состоянию на утро 3 июня в России зарегистрированы 8536 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Общее число инфицированных достигло 432 277 человек.

Больше всего заболевших в Москве (+1842 человека за последние сутки), Подмосковье (+736), Петербурге (+380), Свердловской (+357) и Нижегородской (+347) областях.

За сутки умерли еще 178 пациентов с COVID-19. Всего с начала распространения инфекции в России умерли 5 215 человек.

Выздоровели в общей сложности 195 957 человек (+8 972 человек за сутки).

В России проведены свыше 11,4 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса, в том числе 274,4 тысячи тестов за последние сутки.