ЦИК попросили выделить время на агитацию против поправок в Конституцию. Там заявили, что о поправках можно только информировать

Закон о проведении общероссийского голосования по изменению Конституции РФ предусматривает только информирование граждан о поправках, а не агитацию. Об этом РБК заявила член Центризбиркома Майя Гришина.

Информирование возложено на избирательные комиссии и СМИ, добавила она.

Ранее 2 июня в ЦИК было направлено письмо от организаторов кампании «Нет», выступающих против поправки об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Авторы обращения потребовали выделить им время и площади в СМИ для агитации против поправок в Конституцию. В письме утверждается, что на телевизионных каналах и уличных билбордах уже давно ведется настоящая агитационная кампания за поправки, тогда как противники изменения Конституции не имеют возможности высказать свои аргументы.

Гришина заявила, что еще не видела обращения.

В марте Роскомнадзор заблокировал сайт кампании «Нет», где были собраны более 50 тысяч подписей против поправок в Конституцию РФ.