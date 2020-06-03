ЦИК попросили выделить время на агитацию против поправок в Конституцию. Там заявили, что о поправках можно только информировать
Закон о проведении общероссийского голосования по изменению Конституции РФ предусматривает только информирование граждан о поправках, а не агитацию. Об этом РБК заявила член Центризбиркома Майя Гришина.
Информирование возложено на избирательные комиссии и СМИ, добавила она.
Ранее 2 июня в ЦИК было направлено письмо от организаторов кампании «Нет», выступающих против поправки об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Авторы обращения потребовали выделить им время и площади в СМИ для агитации против поправок в Конституцию. В письме утверждается, что на телевизионных каналах и уличных билбордах уже давно ведется настоящая агитационная кампания за поправки, тогда как противники изменения Конституции не имеют возможности высказать свои аргументы.
Гришина заявила, что еще не видела обращения.
«Мы начали информирование непосредственно когда был опубликован первый указ о проведении голосования. Кампания в части подготовительных действий приостанавливалась, а в части информирования никаких оснований приостанавливать кампанию не было, поэтому информационная кампания продолжалась все это время», — отметила Гришина.
В марте Роскомнадзор заблокировал сайт кампании «Нет», где были собраны более 50 тысяч подписей против поправок в Конституцию РФ.