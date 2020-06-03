Трансгендерной женщине из Брянска смягчили приговор по делу об эротических рисунках во «ВКонтакте»
Суд в Брянске приговорил трансгендерную женщину Мишель к году и семи месяцам исправительных работ и штрафу в 50 тысяч рублей по делу о распространении порнографии с изображением несовершеннолетних. Об этом «МБХ медиа» сообщила подруга Мишель Лада Преображенская.
Суд назначил Мишель два года исправительных работ, но снизил их срок, учитывая, что обвиняемая два месяца провела в СИЗО.
Прокуратура требовала приговорить Мишель к четырем годам колонии и штрафу в 150 тысяч рублей.
Дело Мишель рассматривалось во второй раз. В первый раз ее приговорили к трем годам лишения свободы.
Поводом для дела против Мишель стали рисунки из манги с обнаженными персонажами на ее странице во «ВКонтакте». Экспертиза пришла к выводу, что на рисунках изображены мальчики младше 14 лет.
Первый приговор Мишель был вынесен в ноябре 2019 года. Ее поместили в одиночную камеру СИЗО. Активисты, выступавшие в защиту трансгендера, утверждали, что пребывание в мужской колонии могло быть опасно для нее.
В январе 2020 года Брянский областной суд удовлетворил жалобу адвокатов Мишель, отменив вынесенный ей приговор и отправив дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Саму Мишель выпустили из СИЗО.
По российским законам приговоренные к исправительным работам отбывают их по месту основной работы. Для безработных место отбывания исправительных работ определяют власти. Мишель после выхода из СИЗО вернулась на должность эпидемиолога в детскую больницу Брянска. До окончания судебных разбирательств ее отказались восстановить официально, и она стала работать на волонтерских началах.