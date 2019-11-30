Суд в Брянске приговорил трансгендерную женщину к трем годам лишения свободы за эротические рисунки в ВК. В тюрьме она может не выжить

Советский районный суд Брянска

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Суд в Брянске приговорил к трем годам лишения свободы трансгендерную женщину по имени , обвиняемую в с изображением несовершеннолетних. Об этом «Новой газете» сообщила юрист Московского коммьюнити-центра ЛГБТ-инициатив Мария Чащилова.

Уголовное дело против Мишель было возбуждено в 2018 году. Поводом стало то, что женщина опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» несколько рисунков из с изображением обнаженных персонажей. Экспертиза установила, что на рисунках изображены «лица мужского пола, не достигшие 14-летнего возраста». Из-за уголовного дела Мишель уволили из детской больницы, где она работала врачом-эндокринологом.

По словам Чащиловой, у Мишель был адвокат по назначению, который убедил ее признать вину. «Мишель сначала долго искала адвоката, правозащитников, она была готова биться. А потом она опустила руки и сказала, что признает все», — рассказала Чащилова. Она отметила, что общалась с женщиной во «ВКонтакте» в последние 10 дней перед вынесением приговора и что у нее нет материалов дела Мишель, только обвинительное заключение (в фейсбуке Московского коммьюнити-центра ЛГБТ-инициатив, однако, написано, что Чащилова видела материалы дела).

Мишель не завершила трансгендерный переход и не сменила паспорт. В колонии она может не выжить, считает Чащилова. «У Мишель не было операционного перехода, а только гормональная терапия. Скорее всего, у нее нет медицинского заключения о смене пола, а значит, в тюрьме у нее не будет гормональных препаратов. Это очень опасно. У Мишель [рак мочевого пузыря] в ремиссии. Из-за нехватки гормонов у нее обострятся хронические заболевания», — отметила юрист. По ее словам, Мишель имеет третью группу инвалидности.

Кроме того, по мнению Чащиловой, Мишель может грозить опасность со стороны других заключенных: по документам она мужчина, и ее могут отправить в мужскую колонию. «Если она сможет перестроиться и будет представляться мужским именем и вести себя как мужчина, то у нее есть какой-то шанс [выжить в мужском коллективе] хотя бы на время», — заявила Чащилова. Она не знает, где будет отбывать наказание Мишель. Юрист написала обращение в Общественную наблюдательную комиссию; по ее словам, это пока единственная возможность узнавать о состоянии здоровья Мишель.

Обновлено. Подруга Мишель Лада Преображенская рассказала «Новой газете», что следствие началось в конце лета 2019 года. Мишель три месяца находилась под подпиской о невыезде. Она согласилась сотрудничать со следствием и подписала признание. Преображенская отметила, что Мишель отказалась от помощи подруг в поиске и оплате адвоката, так как изначально не приняла обвинения всерьез.

Пересказала Ольга Корелина