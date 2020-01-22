Суд отменил приговор трансгендерной женщине из Брянска, получившей три года колонии за эротические рисунки во «ВКонтакте»

Брянский областной суд отменил приговор по делу трансгендерной женщины , осужденной на три года колонии по обвинению о распространении порнографии.

Таким образом суд удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Мишель, сообщил «Медузе» правовой консультант стороны защиты Максим Оленичев.

По его словам, Брянский областной суд вернул дело Мишель в суд первой инстанции для повторного рассмотрения в новом составе суда. Мишель также освободили из СИЗО. На данный момент другая мера пресечения ей не избрана, сказал Оленичев.

Поводом для уголовного дела против Мишель стали опубликованные на ее странице во «ВКонтакте» рисунки из с обнаженными персонажами. Экспертиза установила, что на рисунках изображены «лица мужского пола, не достигшие 14-летнего возраста». Мишель вынесли приговор в ноябре 2019 года.

Ожидая рассмотрения апелляции на приговор, Мишель находилась в одиночной камере СИЗО. Если бы жалобу не удовлетворили, Мишель бы направили в мужскую колонию, где, как правило, нет одиночных камер (Мишель не завершила трансгендерный переход и не сменила паспорт, выданный на мужское имя). Активисты, выступавшие в защиту трансгендера, утверждали, что пребывание в мужской колонии могло создать опасность для нее.

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