Один пациент погиб при пожаре в Боткинской больнице Петербурга

В инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге произошел пожар. Погиб один пациент, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

Пожар начался рано утром 3 июня в боксе для больных гепатитом. Загорелись постельные принадлежности и обстановка на площади 5 квадратных метров.

В результате пожара погиб пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.

Пожар потушил персонал больницы. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что причиной пожара стало курение погибшего пациента в постели.

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В мае пожары произошли в петербургской больнице Святого Георгия (погибли пять человек) и московской 50-й больнице им Спасокукоцкого (погиб один человек). По предварительным данным, в обоих случаях пожар вызвало короткое замыкание в аппаратах ИВЛ «Авента-М», произведенных на Уральском приборостроительном заводе.

Росздравнадзор потребовал приостановить использование аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных с 1 апреля 2020 года. После пожаров в больницах от них также решили отказаться в США, куда эти аппараты были направлены в качестве гуманитарной помощи.