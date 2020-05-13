Росздравнадзор приостановил использование аппаратов ИВЛ «Авента-М». Два из них загорелись в больницах

Росздравнадзор потребовал приостановить использование аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных с 1 апреля 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Минпромторге, в свою очередь, подчеркнули, что проверку должны проходить не только сами аппараты, но и условия их эксплуатации.

Из-за короткого замыкания в аппаратах «Авента-М» произошли два пожара в отделениях больниц Москвы и Санкт-Петербурга, где проходили лечение заболевшие коронавирусом. В результате случившегося погибли шесть человек.