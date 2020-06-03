Мосгорсуд признал законными московские штрафы о нарушении режима изоляции

Мосгорсуд отклонил иск муниципального депутата округа Кунцево Дениса Шендеровича и журналиста Алексея Обухова, оспаривавших статью 3.18.1 КоАП Москвы, которая предусматривает штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Истцы указывали, что статья 20.6.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за аналогичные нарушения, а также приводили позицию Верховного суда, считающего, что за нарушение региональных правил нужно штрафовать по федеральному КоАП. Действующий порядок, по мнению истцов, позволяет дважды наказывать за одно и то же нарушение.

Представители мэрии Москвы, как пишут «Ведомости», доказывали, что московский закон не нарушает федеральное законодательство, и отмечали, что региональные власти могут устанавливать свое регулирование там, где нет федерального. По мнению мэрии, «федеральное законодательство недостаточно обеспечивает соблюдение режима самоизоляции в Москве», сообщила юрист «Правозащиты Открытки» Алена Борисова, представляющая интересы Алексея Обухова.

Судья вынес решение за пять минут, рассказал Обухов в своем телеграм-канале. «Цирк с конями», — прокомментировал вынесенное решение Денис Шендерович. Истцы намерены оспорить решение.

Мосгорсуд решил отдельно рассмотреть претензии истцов к порядку применения штрафов. По словам Обухова, предварительное заседание по этому делу назначено на 18 июня.

По статье 3.18.1 КоАП Москвы выписывают штрафы за проезд на личном транспорте без пропуска или некорректное использование приложения , отслеживающее перемещения заразившихся COVID-19 и ОРВИ. Размер штрафов составляет от четырех до пяти тысяч рублей.

За нарушение режима изоляции московские власти выписали более 70 тысяч штрафов на сумму около 300 миллионов рублей, сообщил во время суда Денис Шендерович.

Ранее муниципальные депутаты уже пытались оспорить в суде решение мэрии Москвы о введении в городе режима обязательной самоизоляции и пропускного режима. Суд отклонил иски.