Мишустин распорядился возобновить обычную работу больниц

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении плановой медицинской помощи, в первую очередь, высокотехнологичной, в клиниках. Об этом сообщается на сайте правительства.

Также Мишустин распорядился перевести места в государственных и частных клиниках, перепрофилированных для лечения больных с коронавирусной инфекцией, в обычный режим. По словам премьера, это касается не всех, а тех регионов, где позволяет ситуация, уточняет «Интерфакс».

«В первую очередь речь идет о ряде федеральных клиник в Москве. Такое решение будет приниматься соответствующим федеральным министерством или агентством, которое является учредителем медицинской организации», — приводит агентство слова Мишустина.

Глава Минздрава Михаил Мурашко уточнил, что в Москве некоторые клиники уже вернулись к обычной работе: «В Москве мы действительно восстанавливаем работу по своему профилю ряда федеральных медицинских клиник, но по регионам ситуация у многих остается еще напряженная» (цитата по «Интерфаксу»).

Мишустин 2 июня поручил министерству здравоохранения сохранить резерв больничных мест, созданных для людей с COVID-19, на случай, если заболеваемость снова начнет расти.