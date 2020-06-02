Мишустин поручил Минздраву сохранить резерв коечного фонда для пациентов с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерству здравоохранения сохранить резерв коечного фонда, сформированного для людей с COVID-19, на случай возобновления роста заболеваемости.

Также глава правительства поручил проработать вопрос о необходимости создания дополнительных коек на случай, если в России начнется вторая волна эпидемии.

Кроме того, премьер поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору проанализировать вместе с юристами и правительством Москвы нормативные акты, принятые во время эпидемии, на предмет соблюдения прав и интересов граждан.

По состоянию на 14 мая, как говорил ранее президент России Владимир Путин, в регионах страны сформировали более 148 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.