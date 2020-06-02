Пенсионер из Владивостока, обвиненный в госизмене, объявил голодовку в СИЗО «Лефортово»

70-летний пенсионер из Владивостока Виктор Королев, находящийся в московском следственном изоляторе «Лефортово» по обвинению в государственной измене, объявил голодовку. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Артур Катанский.

По словам защитника, Королев держит голодовку с 1 мая, отказываясь от пищи и лекарств и принимая только воду. Таким образом обвиняемый протестует против того, что следствие не реагирует на его жалобы провести служебную проверку в отношении задерживавших его оперативников, пояснил адвокат. Жалобы направлялись в Генпрокуратуру, управление собственной безопасности ФСБ, а также уполномоченным по правам человека в России и Москве.

Королева задержали во Владивостоке, а позже этапировали в Москву. Фабула его уголовного дела засекречена. Сам он отрицает свою вину. По словам адвоката, Королев занимался контрразведкой и выполнял задания российских спецслужб на протяжении 15 лет.

Последний раз Королеву продлили арест до 10 июля. Суд отказался перевести обвиняемого под домашний арест, несмотря на возраст и ряд сердечно-сосудистых заболеваний.

По данным «Команды 29», с 1997 по 2017 год за госизмену и шпионаж в России осудили 100 человек.