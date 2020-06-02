Минобороны объявило об испытаниях вакцины от коронавируса на военнослужащих-добровольцах

В России начинаются клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса на военнослужащих-добровольцах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

Речь идет о вакцине, разработанной с участием 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ.

На базе этого института будут проходит клинические испытания. Для них отобраны 50 военнослужащих-добровольцев, в том числе пять женщин. Подготовка к испытаниям начнется 3 июня.

О том, что Минобороны участвует в разработке вакцины от коронавируса, стало известно в начале апреля. Работы ведутся совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Завершить клинические испытания вакцины планируется до конца июля.

В мае сотрудники НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи испытали на себе вакцину от коронавируса собственного производства. Отмечалось, что побочных эффектов ни у кого из них не возникло.

Сообщалось, что масштабированием производства вакцины НИЦЭМ займется дочерняя компания Сбербанка. В мае Сбербанк предложил сотрудникам стать участниками испытаний этой вакцины.