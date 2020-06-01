«Вы должны посадить их в тюрьму на 10 лет». Трамп призвал принять жесткие меры к протестующим против полицейского насилия

Президент США Дональд Трамп назвал губернаторов «слабыми» и призвал их «стать более жесткими» по отношению к участникам акций протестов против полицейского насилия, которые устраивают погромы. Об этом Трамп заявил на совещании, проходившем по видеосвязи, сообщает Associated Press.

Президент призвал глав регионов использовать силы Национальной гвардии, чтобы подавить протесты, охватившие многие города страны после смерти задержанного афроамериканца Джорджа Флойда. Он назвал «болванами» тех губернаторов, которые этого не делают, сообщает The New York Times, ссылаясь на аудиозапись встречи. Трамп предложил применять жесткие меры к протестующим в Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе.

«Вы должны арестовать людей, вы должны выслеживать людей, вы должны посадить их в тюрьму на 10 лет, и вы больше никогда не увидите эту дрянь снова», — сказал Трамп. По его словам, губернаторы будут выглядеть «кретинами», если не сделают этого.

26 мая в США начались протесты против полицейского насилия из-за смерти 46-летнего афроамерканца Джорджа Флойда, жестко задержанного в Миннеаполисе. Во время задержания полицейский около семи минут стоял коленом у него на шее. По данным вскрытия, Флойд умер от удушения.

По оценке NYT, протесты охватили более 100 американских городов. Задержаны свыше четырех тысяч протестующих. Чтобы подавить протесты, власти США намерены развернуть дополнительные силы, сообщили в Белом доме.