Третья экспертиза по делу «Седьмой студии» оценила в 129 миллионов рублей хищения при реализации проекта «Платформа»

Новая экспертиза по делу «Седьмой студии» показала, что расходы на театральный проект «Платформа» были завышены в 2,5 раза. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно выводу экспертов, ущерб государству мог составить 129 миллионов рублей.

Защита заявила, что новая экспертиза «проведена отвратительно, с многочисленными нарушениями» и что в ней не был учтен целый ряд мероприятий проекта. Адвокаты оспорят выводы экспертизы.

По делу «Седьмой студии» ранее провели еще две экспертизы. Первую — на стадии следствия, она подтвердила нарушения, на которых настаивает обвинение. Вторая экспертиза, которая была назначена судом, напротив, показала, что «Седьмая студия» потратила на свои театральные проекты даже больше денег, чем получила из бюджета.

В качестве обвиняемых по делу «Седьмой студии» проходят шесть человек, в том числе режиссер Кирилл Серебренников. Все они, за исключением бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, отказываются признать вину. В деле неоднократно менялась сумма ущерба (от 66,5 миллиона до 200 миллионов рублей), которую, по версии следствия, причинили обвиняемые.