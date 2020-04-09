Процесс по делу «Седьмой студии» возобновится 13 апреля. В зале суда включат бактерицидную лампу

Процесс по делу возобновится 13 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на одного из подсудимых, продюсера Алексея Малобродского.

Участники процесса получили сообщение суда о том, что во время заседания в здании суда можно будет находиться в резиновых перчатках и масках. В зале суда будет работать бактерицидная лампа.

Последнее заседание по делу прошло 19 марта. Затем процесс отложили, поскольку Верховный суд постановил ограничить рассмотрение дел и доступ посетителей в суды из-за пандемии коронавируса.