Процесс по делу «Седьмой студии» возобновится 13 апреля. В зале суда включат бактерицидную лампу
Источник: Интерфакс
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Процесс по делу «Седьмой студии» возобновится 13 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на одного из подсудимых, продюсера Алексея Малобродского.
Участники процесса получили сообщение суда о том, что во время заседания в здании суда можно будет находиться в резиновых перчатках и масках. В зале суда будет работать бактерицидная лампа.
Последнее заседание по делу прошло 19 марта. Затем процесс отложили, поскольку Верховный суд постановил ограничить рассмотрение дел и доступ посетителей в суды из-за пандемии коронавируса.