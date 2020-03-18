Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды из-за коронавирусной инфекции ограничат рассмотрение дел, а также доступ посетителей. Соответствующее постановление принял президиум Верховного суда.

Рассматриваться будут только категории дел безотлагательного характера — об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие, сообщили в Верховном суде.

Исключение также сделано для дел, рассматриваемых в порядке приказного, упрощенного производства.

Также судам рекомендовано «инициировать рассмотрение дел с использования систем видеоконференц-связи».

Заболели Умерли Вылечились 🇷🇺 Россия 147 0 9 🇨🇳 Китай 81 058 3 230 68 798 🇮🇹 Италия 31 506 2 503 2 941 🇮🇷 Иран 16 169 988 5 389 🇪🇸 Испания 11 748 533 1 028 🇩🇪 Германия 9 257 24 67 🇰🇷 Южная Корея 8 320 81 1 407 🇫🇷 Франция 7 699 148 12 🇺🇸 США 6 421 108 17 🇨🇭 Швейцария 2 700 27 4 🇬🇧 Великобритания 1 960 56 53 ... ... ... ... 📝 Всего в мире 197 179 7 905 80 841 Полная версия таблицы со всеми странами . Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 18:00 18.03.2020 (по московскому времени)