Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Источник: Верховный суд
Надежный источник
Российские суды из-за коронавирусной инфекции ограничат рассмотрение дел, а также доступ посетителей. Соответствующее постановление принял президиум Верховного суда.
Рассматриваться будут только категории дел безотлагательного характера — об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие, сообщили в Верховном суде.
Исключение также сделано для дел, рассматриваемых в порядке приказного, упрощенного производства.
Также судам рекомендовано «инициировать рассмотрение дел с использования систем видеоконференц-связи».
Заболели
Умерли
Вылечились
🇷🇺 Россия
147
0
9
🇨🇳 Китай
81 058
3 230
68 798
🇮🇹 Италия
31 506
2 503
2 941
🇮🇷 Иран
16 169
988
5 389
🇪🇸 Испания
11 748
533
1 028
🇩🇪 Германия
9 257
24
67
🇰🇷 Южная Корея
8 320
81
1 407
🇫🇷 Франция
7 699
148
12
🇺🇸 США
6 421
108
17
🇨🇭 Швейцария
2 700
27
4
🇬🇧 Великобритания
1 960
56
53
...
...
...
...
📝 Всего в мире
197 179
7 905
80 841
Полная версия таблицы со всеми странами. Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Актуально на 18:00 18.03.2020 (по московскому времени)