Новый владелец «Ведомостей» решил оставить Андрея Шмарова главным редактором

Владелец «Ведомостей» Иван Еремин не будет увольнять исполняющего обязанности главного редактора издания Андрея Шмарова. Об этом Еремин сказал на встрече с редакцией, сообщил «Медузе» источник в «Ведомостях».

«С уважением отношусь к Андрею Игоревичу [Шмарову] и верю, что он может делать деловые издания мирового уровня, — сказал Еремин. — Только на основе того, что вы не смогли принять его как своего человека, я не буду его увольнять».

Сделку, по условиям которой основатель издания «ФедералПресс» Иван Еремин стал владельцем «Ведомостей», закрыли 29 мая.

В конце марта предполагалось, что «Ведомости» купят глава издательского дома «Версия» Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович. Исполняющим обязанности главного редактора назначили Андрея Шмарова.

Редакция выступила против этого назначения и сообщила о цензуре со стороны Шмарова. В конце апреля сделку по продаже газеты отложили. Впоследствии Голубович и Зятьков вышли из нее.