Сделку по продаже «Ведомостей» отложили

Сделка по продаже газеты «Ведомости» отложена. Об этом «Открытым медиа» сообщил медиаменеджер , представляющий интересы продавцов.

Кудрявцев подчеркнул, что соглашение остается в силе, речь идет лишь о технических сложностях. «Из-за коронавируса некоторые сроки сдвигаются, но не могу сказать, что это принципиальные изменения», — отметил Кудрявцев, добавив, что пока не рассматривает вариант с банкротством издания и надеется, что сделка в итоге не сорвется.

Обновлено. Один из покупателей «Ведомостей», Константин Зятьков, подтвердил РИА Новости, что сделка находится в процессе заключения, но не завершена.

О договоренности по продаже «Ведомостей» было объявлено в конце марта. Покупателями стали глава издательского дома «Версия» Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович.

После заявлений о продаже новым и. о. главного редактора был назначен Андрей Шмаров. Редакция выступила против этого, а позже сообщила о случаях цензуры со стороны Шмарова.

В конце апреля The Bell писал, что Голубович собирается выйти из сделки на фоне конфликта редакции со Шмаровым.