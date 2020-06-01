«Медиазона»: руководство ГУ МВД по Москве призвало сотрудников признаться в продаже информации администратору паблика «Омбудсмен полиции»

Руководство ГУ МВД по Москве призвало сотрудников рассказать о продаже информации администратору паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, сообщил «Медиазоне» источник в правоохранительных органах.

Соответствующее объявление, по данным источника, было сделано 27 мая. Признаться в сотрудничестве с «Омбудсменом полиции» сотрудников призывают до 3 июня. Признавшихся до этой даты обещают освободить от наказания.

Если будут установлены случаи передачи информации Воронцову, в которых сотрудники полиции не признались добровольно до 3 июня, виновных обещают наказать.

Владимир Воронцов в начале мая был арестован по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского за отказ от распространения личных фотографий, которые в итоге опубликовал. По состоянию на начало июня, Воронцова обвиняют в двух эпизодах вымогательства и изготовлении порнографии.

Свою вину администратор паблика «Омбудсмен полиции» не признает и считает, что дело в отношении него — «месть за общественную деятельность в отстаивании трудовых прав рядовых сотрудников полиции».