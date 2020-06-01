Голикову попросили обеспечить медиков средствами защиты ко второй волне коронавируса

В России сохраняется дефицит средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков, который необходимо срочно устранить к возможной второй волне заболевания коронавирусной инфекцией осенью 2020 года. Об этом говорится в письме , направленном вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой и главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Авторы обращения указывают на организационные и ресурсные проблемы в медицинских учреждениях и предлагают пересмотреть документы, регулирующие закупки средств защиты. По их мнению, существующий порядок в условиях пандемии «парализует деятельность системы здравоохранения».

Эксперты провели опрос медработников, по итогам которого выяснилось, что в 49% случаев в медицинских организациях не используется четкий алгоритм расчета потребности в СИЗ. Кроме того, многие из опрошенных рассказали, что опасаются публично сообщать о дефиците средств защиты — 43% медиков назвали эту тему «опасной и рискованной для любого комментирования и обсуждения».