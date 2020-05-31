В России выявлены более 400 тысяч случаев COVID-19. За сутки — еще 9268 заболевших
Источник: Стопкоронавирус.рф
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По состоянию на утро 31 мая в России зарегистрированы еще 9268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных достигло 405 843 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Больше всего заболевших в Москве (+2595 человек за последние сутки), Подмосковье (+757), Санкт-Петербурге (+369), Нижегородской (+301) и Свердловской (+265) областях.
За минувшие сутки умерли еще 138 пациентов с COVID-19, а в общей сложности с начала распространения инфекции в России — 4693 человека.
Выздоровели в общей сложности 171 883 человека (+4414 человек за последние сутки).
В стране проведены свыше 10,6 миллиона лабораторных исследований на выявление COVID-19 (+327 тысяч тестов за последние сутки).