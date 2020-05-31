По состоянию на утро 31 мая в России зарегистрированы еще 9268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных достигло 405 843 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Больше всего заболевших в Москве (+2595 человек за последние сутки), Подмосковье (+757), Санкт-Петербурге (+369), Нижегородской (+301) и Свердловской (+265) областях.

За минувшие сутки умерли еще 138 пациентов с COVID-19, а в общей сложности с начала распространения инфекции в России — 4693 человека.

Выздоровели в общей сложности 171 883 человека (+4414 человек за последние сутки).

В стране проведены свыше 10,6 миллиона лабораторных исследований на выявление COVID-19 (+327 тысяч тестов за последние сутки).