В Вашингтоне протестующие из-за убийства афроамериканца пришли к Белому дому

В Вашингтоне протестующие из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда подошли к Белому дому, Секретная служба заблокировала доступ в здание. Об этом сообщает NBC News.

Участники акции протеста бросали в полицейских и сотрудников Секретной службы, стоявших за металлическим ограждением, бутылки с водой и другие предметы.

Оцепление вокруг Белого дома сняли примерно через час, когда протестующие отправились к зданию Капитолия.

Акция протеста у Белого дома в Вашингтоне AFP News Agency

В ночь на 30 мая протесты и беспорядки из-за убийства Флойда продолжились во многих городах США.

Так, тысячи людей в Бруклине, Нью-Йорк пришли к зданию спортивной арены «Барклайс-центр». Они попытались прорвать полицейское оцепление, арестованы десятки человек, передает Reuters.

Джордж Флойд умер в больнице Миннеаполиса после задержания 25 мая. Полицейский Дерек Шовин, задерживавший Флойда, надавил коленом на его шею. Шовина арестовали 29 мая, ему предъявили обвинение в убийстве.