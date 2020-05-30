SpaceX со второй попытки запустила к МКС свой первый корабль с астронавтами на борту

Обновлено. Dragon отделился от ракеты-носителя и вышел на расчетную орбиту.

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, который должен доставить на МКС двух астронавтов, стартовала с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде. Трансляция запуска идет на ютьюб-канале NASA.

Корабль отправили на орбиту со второй попытки: запуск 27 мая отменили за 16 минут до старта из-за плохой погоды.

Запуск Crew Dragon к МКС 30 мая NASA

На борту Crew Dragon астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

Для США это первый на собственном корабле.

Кроме того, это первая пилотируемая миссия, которую NASA поручило частной компании: капсулу Dragon по контракту с агентством создала компания SpaceX.

На момент выхода заметки корабль еще не отделился от ракеты-носителя, отделение второй ступени, которая и выводит капсулу на орбиту, должно произойти через 12 минут после старта.

В 2014 году NASA и SpaceX заключили контракт стоимостью 2,6 миллиарда долларов на создание пилотируемой версии космического грузовика Dragon.

Капсула нужна NASA, чтобы отказаться от отправки людей на МКС российскими «Союзами». После закрытия программы шаттлов в 2011 году это единственный способ попасть на станцию.