Crew Dragon не смог стартовать из-за погоды. Следующая попытка — 30 мая Вот как шла подготовка к полету
27 мая, поздно вечером по московскому времени, должен был состояться старт миссии SpaceX Demo-2 — два астронавта на корабле Crew Dragon собирались отправиться к Международной космической станции. Всего за 16 минут старт перенесли на 30 мая из-за неподходящих погодных условий. «Медуза» следила за подготовкой к полету в прямом эфире.
Коротко
На какое время был запланирован запуск: 23:33 по Москве
Кто должен был лететь: Дуглас Херли и Роберт Бенкен
Где была трансляция: в ютьюбе NASA или TIME.
Когда следующая попытка: в субботу, 30 мая, в 22:22 по Москве
Спасибо, что следили и, уверены, переживали вместе с нами! Повторим в субботу — надеемся, тогда погода не помешает
Херли (нервно?) водит пальцами по панели управления Crew Dragon. Но что поделать — зато ни на одном этапе при подготовке к старту не возникло никаких проблем.
Черт, обидно! Но судя по фото внизу трансляции этого можно было ожидать… Мы обязательно вернемся с новой попыткой.
Следующая попытка — 30 мая, в субботу.
Теперь придется выкачивать топливо и доставать астронавтов из Crew Dragon.
Старт отменили
Всё! Погода не дала запуска!
Новые скафандры — еще одна яркая и потенциально спорная новация в этом полете. Выглядят они, конечно потрясающе, но на счет функциональности, особенно в случае разгерметизации, у некоторых специалистов есть вопросы. Фан факт: они надеваются одним куском.
Почему я смотрю на это фото, а в голове играет мелодия из «Дальнобойщиков»? Тихий огонек моей души…
Кажется, дизайн Crew Dragon явно делал кто-то из Apple (на самом деле нет). Не знаю как вам, мне традиционный шаттловский подход к интерфесу с миллионом отдельных кнопок кажется гораздо более удобным.
Саша тут кидал сравнение интерьеров Crew Dragon и «Союза». А вот сравнение с интерьером «Шаттла»
Пока ему немножечко не до Рогозина, правда
Сейчас Маск прочитает отзывы Рогозина и расстроится. И отменит все планы.
Тем временем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин решил разнести в пух и прах мечту Илона Маска: «Недавно Илон Маск заявил, что ему надо бомбардировать ядерными зарядами Марс, чтобы сделать его атмосферу более приемлемой для жизни землян. Совершенно очевидно, что идея бомбить ядерными зарядами Марс выглядит чудовищно с точки зрения гуманных соображений. Кто ему дал право уничтожать планету?!»
«Мы понимаем, что за этой демагогией скрывается одно: это прикрытие для выведения ядерного оружия в космос», — добавил Рогозин.
Подробнее о планах Маска по покорению Марса раньше писала «Медуза»:
Погодные условия ухудшаются
Началась закачка топлива и окислителя: керосина и жидкого кислорода.
Интересный номенкулатурный казус — можно ли считать Crew Dragon шаттлом в том смысле, что это многоразовый пилотируемый корабль? Он, безусловно, пилотируемый и, конечно, многоразовый — но (пока) не одновременно. По договору с NASA SpaceX может использовать уже летавшие корабли для доставки грузов, но не для повторных полетов астронавтов.
Тем временем Дональд Трамп приехал в гости к Илону Маску (ладно, не в гости, но как будто бы да)
Погода все еще может помешать миссии (и старт могут отменить в любой момент). Пока ожидается, что условия станут полностью пригодными всего за 15 минут до старта.
Дали добро на заправку ракеты Falcon-9 и отсоединение мостика, который вел к Crew Dragon.
Последний (кто-то бы написал «крайний») перед стартом ужин на Земле от Дага. Стейк с яичницей? Серьезно?
Кстати говоря, поскольку полет Crew Dragon продлится чуть менее суток, астрофотографы могут попробовать заснять корабль с Земли, причем еще до стыковки. Хорошие новости — это несложно. Плохие — почти нигде на территории России это сделать не получится. Но если вы за ее пределами, можно воспользоваться инструкцией, которую заботливо подготовил N+1.
Работает примерно так: «если вы видите, как по небу движется очень яркая звездочка Международной космической станции, подождите до получаса — следом пролетит гораздо менее яркая, но все равно различимая невооруженным глазом. . точка Crew Dragon»
Херли и Бенкен закончили все процедуры, которые нужно было пройти до старта. Теперь только ждать
(А вообще, говорят, все это так неудобно, что астронавтам проще потерпеть).
Про туалет
(из невошедшего в наш текст о миссии)
С момента старта до стыковки с МКС пройдут сутки. В отличие от «Союза» у американских кораблей Crew Dragon и Starliner нет отдельного бытового отсека с туалетом (или как его называют в России: АСУ - ассенизационно-санитарное устройство) для жизнедеятельности, но на корабле компании SpaceX предусмотрена кабинка с АСУ, где можно уединиться за занавеской. Но устройство этой кабинки пока нигде не публиковалось, на Crew Dragon миссии Demo-1 ее не устанавливали.
Час до запланированного времени старта.
Помимо самого факта того, что SpaceX, наконец, отправит в космос живых людей, самое удивительное это конечно различия том, как «Союз» и Crew Dragon выглядят изнутри. Это, конечно, ничего не говорит о надежности кораблей — не «хорошо прилизанное» хорошо работает — но все-таки разница поразительная.
Опрос «Вы бы отправились в космос?» в твиттере NASA — это примерно как проводить опрос «Вы пользуетесь интернетом?» в интернете. 90% отвечают «Да»
А еще мозаику из фотографий выпускников-2020:
Crew Dragon повезет в космос вот такую картину
Всем привет! Меня зовут Александр Ершов, мы с Султаном здесь вместе комментируем исторический запуск. Кстати, помимо прочего он интересен новой процедурой автоматической стыковки — ее, кстати, можно опробовать прямо в браузере (мне пока ни разу не удавалось довести стыковку до конца).
Осталось меньше полутора часов
В трансляции показывают президентский самолет: прилетел Дональд Трамп.
Ну и, конечно, создатели корабля подумали о том, что делать, если сенсорные экраны перестанут работать (что случается): во-первых, сами экраны более надежные, а во-вторых, важные функции продублированы физическими кнопками.
Перед глазами у астронавтов — три сенсорных экрана. Только в Angry Birds на них не сыграть — на экраны выводится информация о состоянии корабля.
Астронавты продолжают готовиться к старту. Люк закрыт.
Ведущий: Вы чувствуете ответственность за астронавтов?
Маск: Да, конечно. Еще сильнее я ее почувствовал, когда увиделся с их семьями.
Ведущий: Вы им что-то сказали?
Маск: Я сказал: «Мы сделали все возможное, чтобы убедиться, что ваши отцы вернутся домой».
Илон Маск: Для меня и всех в SpaceX это мечта, ставшая реальностью. В 2002 году, когда мы начинали, я не думал, что этот день настанет. У меня даже мечты такой не было!
NASA, впрочем, продолжает подготовку к старту. Астронавты перевели свои кресла в «пусковое» положение — теперь они словно лежат в Crew Dragon.
Национальная метеорологическая служба США объявила штормовое предупреждение в районе, в котором находится космический центр имени Кеннеди — стало еще тревожнее за судьбу сегодняшней миссии.
В Crew Dragon четыре кресла, но заняты только два. Точнее, два заняты людьми. Еще на одном можно заметить игрушечного динозавра.
Погода на мысе Канаверал… тревожная.
Пока смотрю на подготовку Херли и Бенкена к полету (а все происходит в прямом эфире: например, можно было заметить, что у Херли были затруднения с тем, чтобы застегнуть молнию на перчатке — и он попросил ему помочь), вспоминаю случайно опубликованные переговоры Геннадия Падалки, Михаила Корниенко и Скотта Келли на пути к МКС в 2015 году.
Астронавтов пристегивают к их креслам. А до старта еще 2,5 часа.
Милый момент: Бенкен напоминает Харли, что надо бы показать на камере 👍👍
Астронавты поднялись на 265-й этаж, откуда они скоро перейдут в ракету. Как рассказали в трансляции, белые стрелочки на полу — это указатели на случай ЧП. Они ведут к специальным корзинам, заскочив в которые, можно быстро спуститься на землю.
Совсем скоро Боб и Даг, как их называют в трансляции NASA, доберутся до ракеты. А вы пока можете прочитать наш подробный текст, объясняющий, почему то, что происходит сегодня вечером — историческое событие.
А вот так семьи астронавтов прощались с ними перед полетом
Вот так астронавты выходили из здания и садились в Tesla, чтобы поехать непосредственно к кораблю
Привет! Меня зовут Султан, и сегодня я буду следить с вами за запуском.