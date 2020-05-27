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Crew Dragon не смог стартовать из-за погоды. Следующая попытка — 30 мая Вот как шла подготовка к полету

27 мая, поздно вечером по московскому времени, должен был состояться старт миссии SpaceX Demo-2 — два астронавта на корабле Crew Dragon собирались отправиться к Международной космической станции. Всего за 16 минут старт перенесли на 30 мая из-за неподходящих погодных условий. «Медуза» следила за подготовкой к полету в прямом эфире.

Коротко

На какое время был запланирован запуск: 23:33 по Москве

Кто должен был лететь: Дуглас Херли и Роберт Бенкен

Где была трансляция: в ютьюбе NASA или TIME.

Когда следующая попытка: в субботу, 30 мая, в 22:22 по Москве

Султан Сулейманов

Спасибо, что следили и, уверены, переживали вместе с нами! Повторим в субботу — надеемся, тогда погода не помешает

Султан Сулейманов

Херли (нервно?) водит пальцами по панели управления Crew Dragon. Но что поделать — зато ни на одном этапе при подготовке к старту не возникло никаких проблем.

Александр Ершов

Черт, обидно! Но судя по фото внизу трансляции этого можно было ожидать… Мы обязательно вернемся с новой попыткой.

Султан Сулейманов

Следующая попытка — 30 мая, в субботу.

Султан Сулейманов

Теперь придется выкачивать топливо и доставать астронавтов из Crew Dragon.

Султан Сулейманов

Старт отменили

Александр Ершов

Всё! Погода не дала запуска!

Александр Ершов

Новые скафандры — еще одна яркая и потенциально спорная новация в этом полете. Выглядят они, конечно потрясающе, но на счет функциональности, особенно в случае разгерметизации, у некоторых специалистов есть вопросы. Фан факт: они надеваются одним куском.

Султан Сулейманов

Почему я смотрю на это фото, а в голове играет мелодия из «Дальнобойщиков»? Тихий огонек моей души…

Александр Ершов

Кажется, дизайн Crew Dragon явно делал кто-то из Apple (на самом деле нет). Не знаю как вам, мне традиционный шаттловский подход к интерфесу с миллионом отдельных кнопок кажется гораздо более удобным.

Султан Сулейманов

Саша тут кидал сравнение интерьеров Crew Dragon и «Союза». А вот сравнение с интерьером «Шаттла»

Султан Сулейманов

Пока ему немножечко не до Рогозина, правда

Султан Сулейманов

Сейчас Маск прочитает отзывы Рогозина и расстроится. И отменит все планы.

Султан Сулейманов

Тем временем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин решил разнести в пух и прах мечту Илона Маска: «Недавно Илон Маск заявил, что ему надо бомбардировать ядерными зарядами Марс, чтобы сделать его атмосферу более приемлемой для жизни землян. Совершенно очевидно, что идея бомбить ядерными зарядами Марс выглядит чудовищно с точки зрения гуманных соображений. Кто ему дал право уничтожать планету?!»

«Мы понимаем, что за этой демагогией скрывается одно: это прикрытие для выведения ядерного оружия в космос», — добавил Рогозин.

Подробнее о планах Маска по покорению Марса раньше писала «Медуза»:

Но не про ядерные удары

Султан Сулейманов

Погодные условия ухудшаются

Александр Ершов

Началась закачка топлива и окислителя: керосина и жидкого кислорода.

Александр Ершов

Интересный номенкулатурный казус — можно ли считать Crew Dragon шаттлом в том смысле, что это многоразовый пилотируемый корабль? Он, безусловно, пилотируемый и, конечно, многоразовый — но (пока) не одновременно. По договору с NASA SpaceX может использовать уже летавшие корабли для доставки грузов, но не для повторных полетов астронавтов.

Султан Сулейманов

Тем временем Дональд Трамп приехал в гости к Илону Маску (ладно, не в гости, но как будто бы да)

Султан Сулейманов

Погода все еще может помешать миссии (и старт могут отменить в любой момент). Пока ожидается, что условия станут полностью пригодными всего за 15 минут до старта.

Султан Сулейманов
Султан Сулейманов

Дали добро на заправку ракеты Falcon-9 и отсоединение мостика, который вел к Crew Dragon.

Александр Ершов

Последний (кто-то бы написал «крайний») перед стартом ужин на Земле от Дага. Стейк с яичницей? Серьезно?

Александр Ершов

Кстати говоря, поскольку полет Crew Dragon продлится чуть менее суток, астрофотографы могут попробовать заснять корабль с Земли, причем еще до стыковки. Хорошие новости — это несложно. Плохие — почти нигде на территории России это сделать не получится. Но если вы за ее пределами, можно воспользоваться инструкцией, которую заботливо подготовил N+1.

Работает примерно так: «если вы видите, как по небу движется очень яркая звездочка Международной космической станции, подождите до получаса — следом пролетит гораздо менее яркая, но все равно различимая невооруженным глазом. . точка Crew Dragon»

Султан Сулейманов

Херли и Бенкен закончили все процедуры, которые нужно было пройти до старта. Теперь только ждать

Султан Сулейманов

(А вообще, говорят, все это так неудобно, что астронавтам проще потерпеть).

Султан Сулейманов

Про туалет

(из невошедшего в наш текст о миссии)

С момента старта до стыковки с МКС пройдут сутки. В отличие от «Союза» у американских кораблей Crew Dragon и Starliner нет отдельного бытового отсека с туалетом (или как его называют в России: АСУ - ассенизационно-санитарное устройство) для жизнедеятельности, но на корабле компании SpaceX предусмотрена кабинка с АСУ, где можно уединиться за занавеской. Но устройство этой кабинки пока нигде не публиковалось, на Crew Dragon миссии Demo-1 ее не устанавливали.

Султан Сулейманов

Час до запланированного времени старта.

Александр Ершов

Помимо самого факта того, что SpaceX, наконец, отправит в космос живых людей, самое удивительное это конечно различия том, как «Союз» и Crew Dragon выглядят изнутри. Это, конечно, ничего не говорит о надежности кораблей — не «хорошо прилизанное» хорошо работает — но все-таки разница поразительная.

Султан Сулейманов

Опрос «Вы бы отправились в космос?» в твиттере NASA — это примерно как проводить опрос «Вы пользуетесь интернетом?» в интернете. 90% отвечают «Да»

Султан Сулейманов

А еще мозаику из фотографий выпускников-2020:

Султан Сулейманов

Crew Dragon повезет в космос вот такую картину

Александр Ершов

Всем привет! Меня зовут Александр Ершов, мы с Султаном здесь вместе комментируем исторический запуск. Кстати, помимо прочего он интересен новой процедурой автоматической стыковки — ее, кстати, можно опробовать прямо в браузере (мне пока ни разу не удавалось довести стыковку до конца).

Султан Сулейманов

Осталось меньше полутора часов

Султан Сулейманов

В трансляции показывают президентский самолет: прилетел Дональд Трамп.

Султан Сулейманов

Ну и, конечно, создатели корабля подумали о том, что делать, если сенсорные экраны перестанут работать (что случается): во-первых, сами экраны более надежные, а во-вторых, важные функции продублированы физическими кнопками.

Султан Сулейманов

Перед глазами у астронавтов — три сенсорных экрана. Только в Angry Birds на них не сыграть — на экраны выводится информация о состоянии корабля.

NASA
Султан Сулейманов

Астронавты продолжают готовиться к старту. Люк закрыт.

Султан Сулейманов

Ведущий: Вы чувствуете ответственность за астронавтов?

Маск: Да, конечно. Еще сильнее я ее почувствовал, когда увиделся с их семьями.

Ведущий: Вы им что-то сказали?

Маск: Я сказал: «Мы сделали все возможное, чтобы убедиться, что ваши отцы вернутся домой».

Султан Сулейманов

Илон Маск: Для меня и всех в SpaceX это мечта, ставшая реальностью. В 2002 году, когда мы начинали, я не думал, что этот день настанет. У меня даже мечты такой не было!

Султан Сулейманов

NASA, впрочем, продолжает подготовку к старту. Астронавты перевели свои кресла в «пусковое» положение — теперь они словно лежат в Crew Dragon.

Султан Сулейманов

Национальная метеорологическая служба США объявила штормовое предупреждение в районе, в котором находится космический центр имени Кеннеди — стало еще тревожнее за судьбу сегодняшней миссии.

Султан Сулейманов

В Crew Dragon четыре кресла, но заняты только два. Точнее, два заняты людьми. Еще на одном можно заметить игрушечного динозавра.

NASA
NASA
Султан Сулейманов

Погода на мысе Канаверал… тревожная.

Султан Сулейманов

Пока смотрю на подготовку Херли и Бенкена к полету (а все происходит в прямом эфире: например, можно было заметить, что у Херли были затруднения с тем, чтобы застегнуть молнию на перчатке — и он попросил ему помочь), вспоминаю случайно опубликованные переговоры Геннадия Падалки, Михаила Корниенко и Скотта Келли на пути к МКС в 2015 году.

🚀

Султан Сулейманов

Астронавтов пристегивают к их креслам. А до старта еще 2,5 часа.

Султан Сулейманов

Милый момент: Бенкен напоминает Харли, что надо бы показать на камере 👍👍

Султан Сулейманов
Султан Сулейманов

Астронавты поднялись на 265-й этаж, откуда они скоро перейдут в ракету. Как рассказали в трансляции, белые стрелочки на полу — это указатели на случай ЧП. Они ведут к специальным корзинам, заскочив в которые, можно быстро спуститься на землю.

NASA
Султан Сулейманов

Совсем скоро Боб и Даг, как их называют в трансляции NASA, доберутся до ракеты. А вы пока можете прочитать наш подробный текст, объясняющий, почему то, что происходит сегодня вечером — историческое событие.

Вот он!

Григорий Левченко

А вот так семьи астронавтов прощались с ними перед полетом

Григорий Левченко

Вот так астронавты выходили из здания и садились в Tesla, чтобы поехать непосредственно к кораблю

Султан Сулейманов

Привет! Меня зовут Султан, и сегодня я буду следить с вами за запуском.