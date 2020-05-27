Тем временем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин решил разнести в пух и прах мечту Илона Маска: «Недавно Илон Маск заявил, что ему надо бомбардировать ядерными зарядами Марс, чтобы сделать его атмосферу более приемлемой для жизни землян. Совершенно очевидно, что идея бомбить ядерными зарядами Марс выглядит чудовищно с точки зрения гуманных соображений. Кто ему дал право уничтожать планету?!»

«Мы понимаем, что за этой демагогией скрывается одно: это прикрытие для выведения ядерного оружия в космос», — добавил Рогозин.

Подробнее о планах Маска по покорению Марса раньше писала «Медуза»: