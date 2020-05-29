В России выявлены 8572 новых случая COVID-19. За сутки умерли 232 человека

По состоянию на утро 29 мая в России зарегистрированы 8572 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — это на 201 заболевшего больше, чем сутки ранее. Общее число инфицированных достигло 387 623 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Больше всего заболевших в Москве (+2332 человека за минувшие сутки), Подмосковье (+773), Петербурге (+369), Нижегородской (+281) и Свердловской (+230) областях.

За прошедшие сутки умерли еще 232 пациента с COVID-19, а всего с начала распространения инфекции в России — 4374 человека.

Число выздоровевших пациентов увеличилось до 159 257 человек (+8264 человека за минувшие сутки).

В стране проведены свыше 10 миллионов лабораторных исследований на выявление коронавируса (+299 тысяч тестов за последние сутки).