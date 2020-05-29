Роспотребнадзор представил рекомендации по поэтапному возобновлению богослужений с участием прихожан. Соответствующий документ попал в распоряжение «Интерфакса».

На первом этапе рекомендуется выделять на одного прихожанина не менее четырех квадратных метров площади храма, при этом общее количество участников богослужения в любом случае не может быть больше 100 человек, на втором этапе это количество может быть увеличено до 200 человек. Те, кому не хватило места, могут находиться на прихрамовой территории. На третьем этапе ограничения на количество верующих будут отменены.

Вне богослужений посещение храмов также предполагается ограничить: в них в зависимости от площади одновременно смогут находиться от двух до десяти человек.

В монастырях рекомендуется пускать верующих только в один храм и исключить их нахождение на остальной монастырской территории.