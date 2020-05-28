Журналистов Сергея Смирнова, Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева отпустили из полиции

Журналистов Сергея Смирнова, Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева отпустили из московского ОВД «Тверской», куда их доставили за одиночные пикеты в поддержку Ильи Азара.

На всех троих журналистов составили протоколы о нарушении правил проведения митингов и нарушении режима самоизоляции.

Всего в Москве на одиночных пикетах в поддержку Ильи Азара были задержаны восемь человек.