В России 8371 новый случай COVID-19 за сутки. Общее число заболевших приблизилось к 380 тысячам человек

За прошедшие сутки в России зафиксирован 8371 новый случай заболевания COVID-19. Днем ранее сообщалось о 8338 новых заболевших. Всего с момента начала распространения нового коронавируса в России заболели 379 051 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

Выздоровели за прошедшие сутки 8785 человек. Всего с начала эпидемии выздоровели 150 993 человека.

Умерли за сутки 174 человека, у которых был подтвержден новый коронавирус. Всего в России с начала марта скончались 4142 человека с COVID-19.

За сутки, по данным Роспотребнадзора, сделано 285 тысяч тестов на коронавирус, на 20 тысяч больше, чем днем ранее. Всего с начала распространения COVID-19 в России проведены более 9,7 миллиона тестов.