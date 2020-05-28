Данные о высокой смертности российских врачей, работающих с ковидными больными, не находят своего подтверждения. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты, в частности, спросили его про данные «Медиазоны» о смертях врачей и «Список памяти», который ведут российские медики самостоятельно.

«То, что мне известно — это не так, — заявил в ответ Песков. — Мы исходим из других данных. Эти данные [о высокой смертности] не находят своего подтверждения… Список врачей естественно стекается в Минздрав России. Вы говорите про отдельных врачей, вы говорите про какие-то организации, но есть центральное ведомство, которое получает всю исчерпывающую информацию».

Песков также предложил обратиться в Минздрав, чтобы получить соответствующее разъяснение на эту тему.

Российские медики с апреля самостоятельно ведут «Список памяти», в котором перечислены имена их коллег, умерших от коронавируса. В настоящее время в списке 311 фамилий.

В середине мая «Медиазона», проверив данные из «Списка памяти», сообщала, что от коронавируса в России умерли не менее 186 медиков. Согласно подсчетам издания, этот показатель в 16 раз выше, чем в других странах мира.

26 мая Минздрав РФ впервые привел сведения о смертности врачей от коронавируса. По его данным, в России от COVID-19 умер 101 медицинский работник.