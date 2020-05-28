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Сбербанк прогнозирует новый пик эпидемии COVID-19 в июле — при отказе от мер изоляции

Источник: Сбербанк
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Сбербанк выпустил прогноз о том, что в начале июля в России может произойти новый пик заболеваемости COVID-19, если все жители перестанут соблюдать ограничительные меры, введенные из-за эпидемии.

Такой прогноз основан на данных эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR. Модель представлена на сайте Sberindex.ru в разделе о COVID-19.

При соблюдении существующих мер безопасности, согласно модели, к 10 июня число ежедневно выявляемых случаев коронавируса снизится до 6418 в день. При частом нарушении режима изоляции это число вырастет до 7875 человек в день, а при отказе от карантинных мер — до 8896.

При полном отказе от мер безопасности, прогнозируют в Сбербанке, уже 5 июля в России зарегистрируют 11785 новых случаев коронавируса. Это больше пикового значения, зарегистрированного 11 мая, когда вирус обнаружили у 11656 человек. В дальнейшем число новых случаев будет расти и к 12 июля превысит 13 тысяч.

При соблюдении существующих ограничений, согласно прогнозу, к 12 июля в России будут регистрировать чуть больше трех тысяч новых случаев заболевания.

По официальным данным на 10:35 утра 28 мая, в России коронавирус обнаружили у 379 051 человека (+8371 новый случай за сутки). С начала эпидемии в стране от COVID-19 умерли 4142 человека, из них 174 человека за последние сутки, еще 150 993 человека выздоровели (+8785 за сутки).

Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи

1

Москва

173 497 (+2 054)
2 254 (+71)
71 251 (+3 793)
99 992

2

Московская область

36 730 (+774)
380 (+21)
6 843 (+403)
29 507

3

Санкт-Петербург

14 846 (+383)
167 (+9)
4 783 (+325)
9 896

4

Нижегородская область

8 963 (+228)
84 (+6)
3 244 (+339)
5 635

5

Свердловская область

4 693 (+268)
23 (+2)
1 827 (+127)
2 843

6

Дагестан

4 579 (+124)
151 (+21)
4 402 (+241)
26

7

Ростовская область

4 287 (+154)
35 (+1)
1 529 (+88)
2 723

8

Красноярский край

3 847 (+147)
29
834 (+43)
2 984

9

Калужская область

3 653 (+93)
29
1 237 (+114)
2 387

10

Краснодарский край

3 582 (+76)
29
2 393 (+136)
1 160
...
...
...
...
...
...
📝 Всего
379 051
4 142
150 993
223 916
Полная версия таблицы со всеми регионами.Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.
Актуально на 12:44 28.05.2020 (по московскому времени)

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