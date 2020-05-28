Сбербанк прогнозирует новый пик эпидемии COVID-19 в июле — при отказе от мер изоляции

Сбербанк выпустил прогноз о том, что в начале июля в России может произойти новый пик заболеваемости COVID-19, если все жители перестанут соблюдать ограничительные меры, введенные из-за эпидемии.

Такой прогноз основан на данных эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель . Модель представлена на сайте Sberindex.ru в разделе о COVID-19.

При соблюдении существующих мер безопасности, согласно модели, к 10 июня число ежедневно выявляемых случаев коронавируса снизится до 6418 в день. При частом нарушении режима изоляции это число вырастет до 7875 человек в день, а при отказе от карантинных мер — до 8896.

При полном отказе от мер безопасности, прогнозируют в Сбербанке, уже 5 июля в России зарегистрируют 11785 новых случаев коронавируса. Это больше пикового значения, зарегистрированного 11 мая, когда вирус обнаружили у 11656 человек. В дальнейшем число новых случаев будет расти и к 12 июля превысит 13 тысяч.

При соблюдении существующих ограничений, согласно прогнозу, к 12 июля в России будут регистрировать чуть больше трех тысяч новых случаев заболевания.

По официальным данным на 10:35 утра 28 мая, в России коронавирус обнаружили у 379 051 человека (+8371 новый случай за сутки). С начала эпидемии в стране от COVID-19 умерли 4142 человека, из них 174 человека за последние сутки, еще 150 993 человека выздоровели (+8785 за сутки).

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 1 Москва 173 497 (+2 054) 2 254 (+71) 71 251 (+3 793) 99 992 2 Московская область 36 730 (+774) 380 (+21) 6 843 (+403) 29 507 3 Санкт-Петербург 14 846 (+383) 167 (+9) 4 783 (+325) 9 896 4 Нижегородская область 8 963 (+228) 84 (+6) 3 244 (+339) 5 635 5 Свердловская область 4 693 (+268) 23 (+2) 1 827 (+127) 2 843 6 Дагестан 4 579 (+124) 151 (+21) 4 402 (+241) 26 7 Ростовская область 4 287 (+154) 35 (+1) 1 529 (+88) 2 723 8 Красноярский край 3 847 (+147) 29 834 (+43) 2 984 9 Калужская область 3 653 (+93) 29 1 237 (+114) 2 387 10 Краснодарский край 3 582 (+76) 29 2 393 (+136) 1 160 ... ... ... ... ... ... 📝 Всего 379 051 4 142 150 993 223 916

Актуально на 12:44 28.05.2020 (по московскому времени) Полная версия таблицы со всеми регионами .Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом Актуально на 12:44 28.05.2020 (по московскому времени)