Сбербанк прогнозирует новый пик эпидемии COVID-19 в июле — при отказе от мер изоляции
Сбербанк выпустил прогноз о том, что в начале июля в России может произойти новый пик заболеваемости COVID-19, если все жители перестанут соблюдать ограничительные меры, введенные из-за эпидемии.
Такой прогноз основан на данных эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR. Модель представлена на сайте Sberindex.ru в разделе о COVID-19.
При соблюдении существующих мер безопасности, согласно модели, к 10 июня число ежедневно выявляемых случаев коронавируса снизится до 6418 в день. При частом нарушении режима изоляции это число вырастет до 7875 человек в день, а при отказе от карантинных мер — до 8896.
При полном отказе от мер безопасности, прогнозируют в Сбербанке, уже 5 июля в России зарегистрируют 11785 новых случаев коронавируса. Это больше пикового значения, зарегистрированного 11 мая, когда вирус обнаружили у 11656 человек. В дальнейшем число новых случаев будет расти и к 12 июля превысит 13 тысяч.
При соблюдении существующих ограничений, согласно прогнозу, к 12 июля в России будут регистрировать чуть больше трех тысяч новых случаев заболевания.
По официальным данным на 10:35 утра 28 мая, в России коронавирус обнаружили у 379 051 человека (+8371 новый случай за сутки). С начала эпидемии в стране от COVID-19 умерли 4142 человека, из них 174 человека за последние сутки, еще 150 993 человека выздоровели (+8785 за сутки).
1
Москва
2
Московская область
3
Санкт-Петербург
4
Нижегородская область
5
Свердловская область
6
Дагестан
7
Ростовская область
8
Красноярский край
9
Калужская область
10
Краснодарский край
Актуально на 12:44 28.05.2020 (по московскому времени)