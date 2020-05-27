Японец, который поджег студию Kyoto Animation, арестован спустя 10 месяцев после пожара

В Японии арестовали 42-летнего Синдзи Аобу, подозреваемого в поджоге аниме-студии Kyoto Animation. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Арест последовал через 10 месяцев после пожара, потому что Аоба сам пострадал в нем, получив сильные ожоги. Он до сих пор проходит реабилитацию. Его задержали в больнице и доставили в полицию для допроса на носилках, пишет Kyodo News.

Кроме травм Аобы, его арест отложили из-за ограничений в связи с COVID-19. Однако они уже отменены, а состояние подозреваемого улучшается, и возникает риск, что он может попытаться сбежать или уничтожить доказательства, заявила полиция Киото.

По информации полиции, Аоба признал вину, не выказав раскаяния. Ранее сообщалось, что он объяснял поджог местью за кражу своего романа. Студия заявила, что человек с таким именем присылал им роман на конкурс, но его произведение не прошло отбор и не использовалось для создания аниме.

Пожар в студии Kyoto Animation произошел в июле 2019 года. Преступник принес в холл студии канистры с керосином и поджег его с криком «Умрите!». В результате нападения 36 человек погибли и 33 пострадали.