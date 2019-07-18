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В Японии подожгли аниме-студию Kyoto Animation. Погибли 24 человека

Источник: Meduza
18 июля 41-летний мужчина пришел в здание аниме-студии Kyoto Animation в японском Киото, разлил там керосин и поджег его с криками «Умрите!» В этот момент в здании находились около 70 человек; 24 из них <a href="https://news.yahoo.com/one-dead-suspected-arson-attack-japan-animation-studio-051437283.html;_ylt=AwrC0CZANjBdHRcAsAvQtDMD;_ylu=X3oDMTEyZXFmYmMwBGNvbG8DYmYxBHBvcwMzBHZ0aWQDQjc1MDZfMQRzZWMDc3I-?guccounter=2" target="_blank">погибли</a>, еще 36 были госпитализированы. Мотивы поджигателя пока неясны, сам он также пострадал при пожаре, и полиция пока не может его допросить. Основанная в 1981 году Kyoto Animation — одна из наиболее известных студий, выпускающих аниме. Среди ее работ — «Кланнад», «Меланхолия Харухи Судзумии», «Канон», «K-On!», «Вайолет Эвергарден».
18 июля 41-летний мужчина пришел в здание аниме-студии Kyoto Animation в японском Киото, разлил там керосин и поджег его с криками «Умрите!» В этот момент в здании находились около 70 человек; 24 из них погибли, еще 36 были госпитализированы. Мотивы поджигателя пока неясны, сам он также пострадал при пожаре, и полиция пока не может его допросить. Основанная в 1981 году Kyoto Animation — одна из наиболее известных студий, выпускающих аниме. Среди ее работ — «Кланнад», «Меланхолия Харухи Судзумии», «Канон», «K-On!», «Вайолет Эвергарден».
Kyodo News / AP / Scanpix / LETA