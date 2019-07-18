Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
В Японии подожгли аниме-студию Kyoto Animation. Погибли 24 человека
10:05, 18 июля 2019
Источник: Meduza
18 июля 41-летний мужчина пришел в здание аниме-студии Kyoto Animation в японском Киото, разлил там керосин и поджег его с криками «Умрите!» В этот момент в здании находились около 70 человек; 24 из них
погибли
, еще 36 были госпитализированы. Мотивы поджигателя пока неясны, сам он также пострадал при пожаре, и полиция пока не может его допросить. Основанная в 1981 году Kyoto Animation — одна из наиболее известных студий, выпускающих аниме. Среди ее работ — «Кланнад», «Меланхолия Харухи Судзумии», «Канон», «K-On!», «Вайолет Эвергарден».
Kyodo News / AP / Scanpix / LETA
Напишите нам