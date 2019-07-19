Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свои действия местью за кражу идеи

Подозреваемый в поджоге японской аниме-студии Kyoto Animation объяснил свои действия тем, что студия украла его произведение, сообщает агентство Kyodo News со ссылкой на источники. Также об этом пишет The Japan Times.

Пожар в студии Kyoto Animation произошел 18 июля. 41-летний мужчина разлил керосин в здании и поджег его с криками «Умрите!». По последним данным, в результате пожара 33 человека погибли и более 30 пострадали. Поджигатель также получил травмы, его госпитализировали.

Kyoto Animation — одна из наиболее известных студий, выпускающих аниме. Она была основана в 1981 году. Среди ее работ — «Кланнад», «Меланхолия Харухи Судзумии», «Канон», «K-On!», «Вайолет Эвергарден».