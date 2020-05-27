Верховный суд отклонил часть требований по иску бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд России вернул бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину в части требований о дополнительных соцгарантиях. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

При этом в той части, где Игнатьев оспаривает указ президента о досрочном прекращении своих полномочий на посту главы Чувашии, иск принят к производству.

Согласно картотеке Верховного суда, иск Игнатьева к Путину поступил в суд 20 мая. 21 мая его приняли к рассмотрению в рамках административного судопроизводства. Заседание по иску назначено на 30 июня. Само исковое заявление в картотеке Верховного суда не приводится.

Обновлено. Верховный суд направил Путину копии искового заявления от Игнатьева, пишет «Интерфакс». Также представителю ответчика предложено до 22 июня представить возражения относительно исковых требований и доказательства, обосновывающие эти возражения.

Михаил Игнатьев руководил Чувашией с июля 2010 года. В январе 2020 года Владимир Путин уволил его «в связи с утратой доверия».

Увольнение последовало после двух скандалов с участием Игнатьева. Сначала он призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власть, а позже на протокольном мероприятии заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной машины.