СК возбудил уголовное дело из-за вспышки коронавируса на складе торговой сети «Красное и белое»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового заражения коронавирусом на складе компании «Абсолют» в Екатеринбурге, который использовала торговая сеть «Красное и белое». Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.

Дело возбуждено по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Поводом для него стали материалы прокурорской проверки. Она выявила, что на складе не соблюдались требования по профилактике коронавируса.

19 мая сеть «Красное и белое» заявила о закрытии склада в Екатеринбурге из-за вспышки коронавируса. По данным прокуратуры Свердловской области, на 26 мая среди 870 сотрудников склада COVID-19 выявили у 180.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что складе «Красного и белого» было всего два термометра, а многие сотрудники ходили на работу с симптомами ОРВИ. Он также заявил о нарушениях в магазинах «Красного и белого» и пригрозил лишить сеть лицензии на торговлю в регионе.

Роспотребнадзор по Свердловской области подал в суд два иска из-за нарушений на складе и в семи магазинах «Красное и белое».