Свердловский губернатор пригрозил отозвать лицензию у сети «Красное и белое». На складе компании обнаружили очаг коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригрозил отозвать у сети магазинов алкоголя «Красное и белое» лицензию на торговлю в регионе. Причиной стали нарушения требований профилактики коронавируса, написал Куйвашев в инстаграме.

По его словам, проверка показала, что на складе «Красного и белого», где выявлен очаг коронавируса, было всего два термометра, а многие сотрудники ходили на работу с симптомами ОРВИ. Кроме того, «после объявления о вспышке 200 человек просто попрятались, их не смогли найти по месту регистрации». Куйвашев добавил, что в магазинах «Красное и белое» тоже есть нарушения: покупатели заходят туда без масок и нарушают дистанцию.

«На сегодняшнем совещании руководитель бизнеса заверил меня, что „Красное и белое“ готово идти на контакт и сделать все возможное для противодействия дальнейшему распространению вируса. Надеюсь, что так и будет. В противном случае Свердловская область переживет без этой сети», — заявил Куйвашев.

В «Красном и белом» Znak.com заявили, что не получали решения об аннулировании лицензии. «Наша компания строго выполняет все требования, которые предъявляются к продаже алкогольной продукции», — утверждают в пресс-службе «Красного и белого».

19 мая сеть «Красное и белое» заявила о закрытии склада в Екатеринбурге, так как у 103 его сотрудников был выявлен коронавирус. До результатов теста на COVID-19 от работы отстранены все 634 работника склада.

После вспышки заболевания в «Красном и белом» Евгений Куйвашев до 25 мая продлил большинство ограничений, установленных в Свердовской области из-за эпидемии.

По данным на 20 мая, в Свердловской области выявлено 3134 случая коронавируса, 890 человек выздоровели, восемь умерли. Регион занимает шестое место в России по распространению коронавируса.