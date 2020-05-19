100 сотрудников склада «Красного и белого» в Екатеринбурге заболели COVID-19. Склад закрыли, а в регионе продлили карантин

Сеть «Красное и белое» закрыла в Екатеринбурге склад, у сотрудников которого обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на странице «Красного и белого» во «ВКонтакте».

До результатов теста на COVID-19 от работы отстранены все 634 работника склада, к 19 мая болезнь подтвердили у 103 человек.

Магазины сети в Свердловской области работают в штатном режиме, товар приходит к ним с других складов.

После вспышки заболевания в «Красном и белом» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев до 25 мая продлил большинство ограничений, установленных из-за эпидемии.

Предполагалось, что с 19 мая в регионе откроют все магазины и торговые центры, а также летние веранды ресторанов, передает «Эхо Москвы Екатеринбург».

В Свердловской области коронавирусную инфекцию обнаружили у 2999 человек, умерли семь человек.