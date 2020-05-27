Прокуратура Москвы назвала незаконным отказ такси Wheely передавать данные чиновникам

Прокуратура Москвы заявила, что сервис премиум-такси Wheely нарушил режим повышенной готовности, введенный в городе из-за эпидемии COVID-19, отказавшись передавать чиновникам геолокационные данные и сведения о водителях.

В сообщении прокуратуры название сервиса такси не указано, ТАСС и РИА Новости пишут, что это Wheely.

В ведомстве отметили, что во время режима повышенной готовности такси могут продолжать работу, если передают данные контролирующим органам. Прокуратура потребовала незамедлительно устранить нарушения.

15 мая департамент транспорта Москвы попросил прокуратуру проверить, нарушает ли Wheely закон, отказываясь передавать данные. В компании говорили, что требование, , незаконно, поскольку позволяет «постоянно следить за любым водителем и косвенно — за пассажиром».

С середины апреля в Москве запрещена перевозка пассажиров на легковых автомобилях без лицензии такси. Такси бизнес-класса, работающие по договорам фрахтования, должны были приостановить деятельность.