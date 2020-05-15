Мэрия Москвы попросила прокуратуру проверить такси Wheely после отказа сервиса передавать данные чиновникам

Департамент транспорта Москвы обратился в прокуратуру города из-за отказа сервиса премиум-такси Wheely предоставлять геолокационные данные и сведения о водителях. Об этом сообщает телеграм-канал департамента.

Чиновники попросили надзорное ведомство проверить, не нарушает ли сервис требования Роспотребнадзора и указ мэра о режиме повышенной готовности из-за эпидемии COVID-19.

«Медиазона» подробно писала о разногласиях сервиса с мэрией. Как напоминает издание, с середины апреля в Москве запрещена перевозка пассажиров на легковых автомобилях без лицензии такси. Фактически работать могут только белые и желтые автомобили.

«Черные такси бизнес-класса работают по договорам фрахтования. Новые предписания не учитывают этот класс таксоперевозок», — говорил «Коммерсанту» гендиректор российского Gett Анатолий Сморгонский.

«Яндекс.Такси», Uber и Gett на время карантина сделали опцию вызова машин класса бизнес и выше недоступной. Для Wheely такие правила означают приостановку работы.

Издание также уточняло, что службы такси с 2017 года обязаны передавать в единую региональную навигационно-информационную систему данные о местоположении автомобилей. С 2019-го — еще и личные данные водителей.

Основатель Wheely Антон Чиркунов 8 мая объявил, что сервис будет оспаривать требование передавать информацию о машинах и водителях: «[Оно] не связано с пандемией и введенными сейчас ограничениями — оно появилось еще в 2017 году. Для нас это принципиальный вопрос». По словам Чиркунова, такие данные позволяют напрямую следить за водителями такси и косвенно за пассажирами.