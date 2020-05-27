МВД: жертв домашнего насилия не должны наказывать за нарушение режима самоизоляции

Люди, которые нарушили режим самоизоляции «в состоянии крайней необходимости», не должны нести за это ответственность. Как сообщает «Коммерсант», об этом говорится в ответе МВД на обращение девяти российских НКО, работающих с пострадавшими от домашнего насилия.

Куратор направления по защите прав женщин и детей в проекте «Зона права» адвокат Валентина Фролова считает, что ответ МВД поможет многим жертвам домашнего насилия. «Надеюсь, что все, кому информация может понадобиться, сохранят ответ МВД у себя в устройствах», — сказала Фролова.

В свою очередь глава центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских неправительственных организаций адвокат Мари Давтян отметила, что об отсутствии наказания за нарушение самоизоляции для жертв домашнего насилия должны предупредить и самих полицейских.

По ее словам, недавно жительнице Москвы пришлось покинуть квартиру из-за агрессии мужа; тот пожаловался в полицию, что жена выходила из дома. «С женщиной связался участковый по поводу того, что она нарушила карантин. Мы отправили участковому этот ответ МВД, объясняя, что никаких протоколов в этой ситуации не нужно», — рассказала Давтян.

По информации правозащитников, в период самоизоляции число жалоб на домашнее насилие в России увеличилось. Уполномоченный по защите прав человека Татьяна Москалькова говорила, что НКО зафиксировали рост в 2,5 раза. При этом МВД неоднократно заявляло, что не наблюдало роста семейно-бытовых преступлений во время карантина.