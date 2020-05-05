С начала апреля число жалоб на домашнее насилие в России выросло в 2,5 раза

По данным некоммерческих организаций (НКО), число жалоб на домашнее насилие в России с 10 апреля выросло в 2,5 раза. Об этом РИА Новости заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«В России мы пользуемся данными, которые представлены как журналистами, так и представителями НКО. По данным НКО, в период с 10 апреля количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в 2,5 раза. Так, по этим данным, если в марте таких сообщений было 6054, то в апреле их поступило более 13 тысяч», — сказала Москалькова.

В аппарат уполномоченного подобные обращения тоже поступают, но они не носят массовый характер, добавила Москалькова. Она объяснила это страхом жертв и сложностями в коммуникации.

«Я думаю, что здесь проблема в коммуникации. Почта может не работать, а электронные носители не всегда удобны для человека, который является жертвой насилия в семье, потому что использование гаджета для сигнала о насилии бывает для него опасно. Мы проводим мониторинг СМИ по этой теме, и картина достаточно неоптимистична», — отметила Москалькова.

Правозащитники утверждают, что за время карантина по коронавирусу уровень домашнего насилия вырос не только в России, но и в других странах мира.

В апреле депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова попросили вице-премьера Татьяну Голикову принять дополнительные меры по защите жертв домашнего насилия во время пандемии коронавируса.

На самоизоляции цикл домашнего насилия будет сокращаться, а каждый новый эпизод будет серьезнее предыдущего, указали депутаты. Они отметили, что в марте 2020 года число звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем — с 2050 до 2537 обращений.