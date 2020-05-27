Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что абсолютно здоров. Об этом он сообщил в прямом эфире в инстаграме директора ЧГТРК «Грозный» Ахмеда Дудаева.

«Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею права заболеть? Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек», — сказал Кадыров.

Кадыров отметил, что с начала пандемии регулярно проходит обследования в Грозном. Праздник Ураза-Байрам, по его словам, он отметил дома в самоизоляции.

Источники Baza, ТАСС и «Интерфакса» 21 мая сообщили, что Кадыров находится в московской больнице с подозрением на коронавирус. В течение нескольких дней глава Чечни не появлялся на публике, 24 мая он записал видеообращение в честь Ураза-Байрама, но в видео его голос только звучал за кадром. 26 мая Кадыров выложил фотографию, где он проводит совещание оперштаба по борьбе с коронавирусом.