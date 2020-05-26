Кадыров выложил фото с совещания в Грозном после новостей о его госпитализации с COVID-19

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил, что провел совещание регионального штаба по борьбе с коронавирусом.

К своему посту Кадыров прикрепил фотографию с заседания, где есть человек, похожий на него, но качество снимка не позволяет рассмотреть его детально.

Сайт ЧГТРК «Грозный» и государственное информагентство «Чечня Сегодня» опубликовали такой же снимок.

Источники Baza, ТАСС и «Интерфакса» 21 мая сообщили, что Кадыров находится в московской больнице с подозрением на коронавирус. Состояние Кадырова, по данным Baza, улучшилось 23 мая, но на тот момент глава Чечни пока оставался под наблюдением врачей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 мая сказал, что не располагает «никакой информацией» о предполагаемой болезни Кадырова и пообещал «обязательно справиться о его здоровье». Сам Песков 25 мая вернулся к работе после больничного: 12 мая он сообщил, что у него подтвердили коронавирусную инфекцию.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов называл информацию о болезни Кадырова «сплетнями».