Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заболевший коронавирусной инфекцией, выписан из больницы. Об этом его жена Татьяна Навка сообщила изданию Daily Storm.

Навка сообщила, что еще около недели она и Песков будут находиться на домашнем карантине.

Татьяну Навку выписали из больницы 21 мая.

Из высокопоставленных российских чиновников коронавирусом переболели несколько министров: премьер Михаил Мишустин, глава Минобрнауки Валерий Фальков и министр культуры Ольга Любимова. 25 мая стало известно, что ковид обнаружили у главы Тувы Шолбана Кара-оола. СМИ писали, что коронавирус подозревают у главы Чечни Рамзана Кадырова, но официально это не подтверждалось.