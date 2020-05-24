Кадыров опубликовал видеообращение в честь Ураза-байрама после сообщений о своем заражении COVID-19. Самого главы Чечни в кадре не оказалось

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение, в котором он поздравляет мусульман с праздником Ураза-байрам. Видео было выложено вечером 23 мая в телеграм-канале Кадырова.

Видеоролик снят на телефон в Грозном, снимающий идет по улице к мечети в центре города. Самого главы Чечни в видео нет, его голос звучит за кадром. «Мы просим Аллаха дать нам силы для победы над коварным злом — вирусом COVID-19, поглотившим многие страны», — сказал Кадыров в обращении.

Директор телерадиокомпании «Грозный» Ахмед Дудаев заявил ТАСС, что Кадыров лично снимал видео.

21 мая Baza, ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщили, что Рамзана Кадырова госпитализировали в больницу в Москве с подозрением на коронавирус. 24 мая Baza написала, что его состояние улучшилось, но он все еще остается под наблюдением московских врачей.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал информацию о заболевании Кадырова «сплетнями» и заявил, что глава региона здоров.