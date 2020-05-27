Дмитрий Рогозин: идея Илона Маска бомбить Марс является прикрытием для выведения ядерного оружия в космос

Идея основателя SpaceX Илона Маска бомбить Марс ядерными зарядами негуманна и является прикрытием для выведения в космос ядерного оружия. Такое мнение в эфире передачи «Соловьев Live» выразил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Недавно Илон Маск заявил, что ему надо бомбардировать ядерными зарядами Марс, чтобы сделать его атмосферу более приемлемой для жизни землян. Совершенно очевидно, что идея бомбить ядерными зарядами Марс выглядит чудовищно с точки зрения гуманных соображений. Кто ему дал право уничтожать планету?!», — сказал Рогозин.

Рогозин заявил, что «за этой демагогией скрывается одно — это прикрытие для выведения ядерного оружия в космос» и пообещал, что Россия будет препятствовать этому.

Маск предлагал сбросить на полюса Марса термоядерные бомбы еще в 2015 году. По мнению бизнесмена, таким образом можно было бы создать парниковый эффект и улучшить климатические условия на Марсе для облегчения его последующей колонизации.

Интервью Рогозина программе «Соловьев Live» вышло на фоне подготовки к запуску корабля Crew Dragon к МКС — это должен был быть первый полет корабля SpaceX с астронавтами. За 16 минут до старта запуск перенесли из-за погодных условий. В случае успеха миссии SpaceX США могут перестать отправлять астронавтов на МКС на российских «Союзах».