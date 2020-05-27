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Астронавты первой пилотируемой миссии SpaceX прощаются с семьями перед стартом. Фотография

Источник: Meduza
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен — члены экипажа корабля Crew Dragon — прощаются с семьями перед тем, как отправиться на стартовую площадку для полета на МКС. Херли и Бенкен — первые астронавты, которые отправятся на орбиту на пилотируемом корабле, разработанном компанией SpaceX.
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен — члены экипажа корабля Crew Dragon — прощаются с семьями перед тем, как отправиться на стартовую площадку для полета на МКС. Херли и Бенкен — первые астронавты, которые отправятся на орбиту на пилотируемом корабле, разработанном компанией SpaceX.
Joe Raedle / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA