Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
Коронавирус
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Астронавты первой пилотируемой миссии SpaceX прощаются с семьями перед стартом. Фотография
17:46, 27 мая 2020
Источник: Meduza
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен — члены экипажа корабля Crew Dragon — прощаются с семьями перед тем, как отправиться на стартовую площадку для полета на МКС. Херли и Бенкен — первые астронавты, которые отправятся на орбиту на пилотируемом корабле, разработанном компанией SpaceX.
Joe Raedle / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA
Напишите нам