Российские миллиардеры за время эпидемии COVID-19 разбогатели на 62 миллиарда долларов

Совокупное состояние богатейших россиян по версии Forbes за время эпидемии коронавируса в стране увеличилось на 62 миллиарда долларов и составило в общей сложности 454 миллиарда. Об этом пишет российский Forbes со ссылкой на счетчик, отслеживающий состояние миллиардеров в реальном времени.

Точкой отсчета журнал выбрал 18 марта 2020 года, когда фондовые рынки пережили сильное падение. К 25 мая биржевые показатели выросли. К примеру, индекс Московской биржи по сравнению с 18 марта вырос на 30%, поясняет Forbes.

За время эпидемии число долларовых миллиардеров в России выросло с 99 человек до 101. Состояние пяти богатейших россиян по версии Forbes за два месяца выросло в общей сложности на 22,6 миллиарда долларов до 109,5 миллиарда.

Больше других из первой пятерки разбогател владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин: его состояние, по оценке Forbes, выросло на 6,4 миллиарда долларов (с 19,7 миллиарда до 26,1 миллиарда долларов).

В списке богатейших российских бизнесменов по версии Forbes в 2019-м на первом месте был Леонид Михельсон («Новатэк»), Потанин сменил его в рейтинге 2020 года.

В первой половине марта из-за обвала мировых рынков общие потери россиян с состоянием больше миллиарда долларов составили за сутки 8,8 миллиарда долларов.

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